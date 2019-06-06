2019-06-06T08:35:41+03:00
Общество

Игроман из Челябинска украл квартиру у своих престарелых родителей

Судьбу мошенника решит Центральный районный суд
Лидия ПЕСКОВА
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Мошенника будут судить.Мошенника будут судить.
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Житель Челябинска будет отвечать по закону за кражу квартиры у своих престарелых родителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Несколько лет назад 52-летний мужчина проиграл на бирже крупную сумму денег. Чтобы погасить долг, он попросил 80-летних родителей разрешить ему взять кредит в банке под залог их квартиры. Старики доверились сыну и подписали договор купли-продажи на сумму около 2,5 млн. рублей, — рассказывают в пресс-службе.

Деньги игрок потратил, а его родители чуть не остались на улице. Если суд докажет вину мошенника, то квартиру вернут потерпевшим. А покупатели будут требовать деньги не со стариков, а с их сына.

За обман игроку грозят десять лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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