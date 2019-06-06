Табельное оружие спасло жизнь полицейскому из Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-06T08:51:20+03:00

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В ночь на четверг, 6 июня, вооруженный ножом мужчина напал на полицейского. Участковому пришлось стрелять из табельного оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в Сосновском районе. Участковый уполномоченный выехал на сигнал о семейном скандале в поселок Шимаковка. Однако предотвратить самое страшное он не успел. На месте происшествия участковый обнаружен труп 80-летней хозяики дома. А ее 36-летний сын напал на полицейского с ножом.

— Учитывая агрессивное поведение нападавшего и тяжесть совершенного им преступления, участковый вынужден был применить табельное оружие. В результате нападавший скончался, — замечают в пресс-службе.

По предварительной оценке, полицейский открыл стрельбу правомерно. Вместе с тем Сосновским межрайонным следственным отделом СУ СК России проводится проверка по данному инциденту. Она и даст окончательный ответ: не превысил ли полицейский свои полномочия.

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ИСТОЧНИК KP.RU