Ревизия нашла на складе в Челябинске молоко и масло из будущего

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-06T09:24:27+03:00

У масла без документов нет шанса попасть на прилавок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за отсутствия документов и неправильной маркировки все уничтожили

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Россельхознадзор и таможня провели совместный рейд на одном из челябинских складов. В морозильной камере ревизоры нашли продукцию с фантастическим сроком годности, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

— Вся продукция была обезличена. Рейд проводился 21 мая, а на коробках c брикетами масла красовалась наклейка «Дата изготовления 24 мая 2019 года», — говорят в ведомстве.

Хозин коробок не смог показать хоть какие-то документы на эти продукты. В итоге все уничтожили: шесть тонн белого порошка, похожего на сухое молоко, и две тонны масла в брикетах не дойдут до прилавков Челябинска.

Напомним, 1 июля 2018 года в России ввели обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Она позволяет отслеживать прохождение животноводческой продукции, а также выявлять случаи незаконного перемещения таких товаров без оформления ветеринарно-сопроводительных документов.

С 1 июля 2019 года подобная сертификация начнет действовать в отношении молочной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU