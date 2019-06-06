ЕГЭ И ОГЭ-2019 в Челябинской области: с экзаменов уже удалили девять человек

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-06T09:44:40+03:00

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В общей сложности девять выпускников удалили с экзаменов за попытку списать на ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

Самых свежих неудачников поймали в среду, 5 июня, на эказменах по иностранному языку. Два школьника пронесли с собой справочные материалы и пытались ими воспользоваться.

— Пересдать экзамен они смогут только в 2020 году. Хочу еще раз напомнить, что на экзамене запрещено иметь при себе справочные материалы и любые средства связи. Не стоит рисковать своим будущим, поскольку поступить в вуз в этом году нарушители уже не смогут, — заявила представитель регионального минобра Елена Тюрина..

Напоминаем, что на время итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия» по вопросам ОГЭ и ЕГЭ: +7 (351) 263-25-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU