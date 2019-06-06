2019-06-06T09:44:40+03:00
Общество

ЕГЭ И ОГЭ-2019 в Челябинской области: с экзаменов уже удалили девять человек

Пересдать тест школьники смогут только в следующем году
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Достал шпаргалку - пролетел с вузом.Достал шпаргалку - пролетел с вузом.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В общей сложности девять выпускников удалили с экзаменов за попытку списать на ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

Самых свежих неудачников поймали в среду, 5 июня, на эказменах по иностранному языку. Два школьника пронесли с собой справочные материалы и пытались ими воспользоваться.

— Пересдать экзамен они смогут только в 2020 году. Хочу еще раз напомнить, что на экзамене запрещено иметь при себе справочные материалы и любые средства связи. Не стоит рисковать своим будущим, поскольку поступить в вуз в этом году нарушители уже не смогут, — заявила представитель регионального минобра Елена Тюрина..

Напоминаем, что на время итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия» по вопросам ОГЭ и ЕГЭ: +7 (351) 263-25-17.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лес в центре Челябинска залило нечистотами
В центре Челябинска перевернулась иномарка
Алексей Текслер приступает к сбору подписей в свою поддержку
СК объяснил, за что задержан начальник копейской колонии
Ревизия нашла на складе в Челябинске молоко и масло из будущего
Табельное оружие спасло жизнь полицейскому из Челябинской области
Игроман из Челябинска украл квартиру у своих престарелых родителей
Отпуск стал роскошью: жители Челябинска массово отказываются уходить с работы на отдых
Курортный поселок и несколько СНТ под Челябинском накрыло пылью от камнедробилки
В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов
Не продержался и месяца: в Челябинске разрушается только что отремонтированный фонтан
Житель Магнитогорска сломал руку, упав в вырытую дорожниками яму
«Приплыли»: в Челябинской области автомобиль утонул в луже
Лайфхак в плохую погоду: житель Челябинска выгуливает свою собаку, не выходя из машины
Начальник колонии в Челябинской области задержан за взятку
Южноуральцев приглашают на «Ариэль-Фест»
Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области
Соревнования рыбаков по ловле спиннингом прошли в Челябинской области