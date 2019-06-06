СК объяснил, за что задержан начальник копейской колонии

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-06T10:04:12+03:00

Изменить размер текста: A A

5 июня в Копейске задержали руководителя ИК-15. Он проходит подозреваемым по делу о получении взяток в крупном размере.

— В прошлом году осужденные через посредника передали ему взятку в 185 тысяч рублей. Взамен арестанты получили ослабление условий отбывания наказания и возможность выйти по УДО, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками регионального ФСБ, ГУ МВД по Челябинской области и службой безопасности ГУФСИН.

Есть и еще одно уголовное дело, смежное с этим. В нем фигурирует посредник при передачи взятки. Но кто он: сотрудник или один из арестантов, не сообщается.

— Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — добавили в следственном комитете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU