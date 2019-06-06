СК объяснил, за что задержан начальник копейской колонии
5 июня в Копейске задержали руководителя ИК-15. Он проходит подозреваемым по делу о получении взяток в крупном размере.
— В прошлом году осужденные через посредника передали ему взятку в 185 тысяч рублей. Взамен арестанты получили ослабление условий отбывания наказания и возможность выйти по УДО, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Преступление выявлено сотрудниками регионального ФСБ, ГУ МВД по Челябинской области и службой безопасности ГУФСИН.
Есть и еще одно уголовное дело, смежное с этим. В нем фигурирует посредник при передачи взятки. Но кто он: сотрудник или один из арестантов, не сообщается.
— Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — добавили в следственном комитете.
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ИСТОЧНИК KP.RU