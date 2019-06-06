2019-06-06T10:04:12+03:00
Общество

СК объяснил, за что задержан начальник копейской колонии

Возбуждено два уголовных дела
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Начальник ИК-15 задержан за взятки в крупном размере. Фото: Роман ИГНАТЬЕВНачальник ИК-15 задержан за взятки в крупном размере. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

5 июня в Копейске задержали руководителя ИК-15. Он проходит подозреваемым по делу о получении взяток в крупном размере.

— В прошлом году осужденные через посредника передали ему взятку в 185 тысяч рублей. Взамен арестанты получили ослабление условий отбывания наказания и возможность выйти по УДО, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками регионального ФСБ, ГУ МВД по Челябинской области и службой безопасности ГУФСИН.

Есть и еще одно уголовное дело, смежное с этим. В нем фигурирует посредник при передачи взятки. Но кто он: сотрудник или один из арестантов, не сообщается.

— Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — добавили в следственном комитете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лес в центре Челябинска залило нечистотами
В центре Челябинска перевернулась иномарка
Алексей Текслер приступает к сбору подписей в свою поддержку
ЕГЭ И ОГЭ-2019 в Челябинской области: с экзаменов уже удалили девять человек
Ревизия нашла на складе в Челябинске молоко и масло из будущего
Табельное оружие спасло жизнь полицейскому из Челябинской области
Игроман из Челябинска украл квартиру у своих престарелых родителей
Отпуск стал роскошью: жители Челябинска массово отказываются уходить с работы на отдых
Курортный поселок и несколько СНТ под Челябинском накрыло пылью от камнедробилки
В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов
Не продержался и месяца: в Челябинске разрушается только что отремонтированный фонтан
Житель Магнитогорска сломал руку, упав в вырытую дорожниками яму
«Приплыли»: в Челябинской области автомобиль утонул в луже
Лайфхак в плохую погоду: житель Челябинска выгуливает свою собаку, не выходя из машины
Начальник колонии в Челябинской области задержан за взятку
Южноуральцев приглашают на «Ариэль-Фест»
Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области
Соревнования рыбаков по ловле спиннингом прошли в Челябинской области