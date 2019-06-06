2019-06-06T10:23:31+03:00
Общество

Алексей Текслер приступает к сбору подписей в свою поддержку

«Комсомолка» узнала, сколько «за» кандидат должен предоставить в облизбирком
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер идет на выборы как самовыдвиженец. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер идет на выборы как самовыдвиженец. Фото: gubernator74.ru
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Накануне Алексей Текслер подал документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Челябинской области. Выборы назначены на 8 сентября — Единый день голосования.

— В целом, мои планы – работать на благо жителей области, — сказал глава региона.

Глава региона идет на выборы как самовыдвиженец.

В поддержку самовыдвижения каждый кандидат должен собрать 13 169 подписей (0,5% от числа избирателей по состоянию на 1 июня 2019 года) среди граждан Челябинской области. Нужны 266 подписей депутатов муниципальных образований.

Как сказал председатель облизбиркома Сергей Обертас, сбор подписей кандидату можно вести с начала выдвижения.

— Предоставить документы на регистрацию кандидаты могут не ранее 25 июня и не позднее 4 июля. На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней. Все процедуры открыты и доступны. Мы ожидаем значительное количество участников, поскольку выборы губернатора — самое важное политическое событие года, — сказал Обертас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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