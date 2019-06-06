В центре Челябинска перевернулась иномарка
Днем 6 июня в центре Челябинска случилось очередное ДТП. На пересечении улиц Воровского, Курчатова и Блюхера машина перевернулась на крышу. Других покореженных авто в кадрах с места аварии не видно.
— Может сам гнал и не рассчитал, подпрыгнул на чем-нибудь? — предполагают в соцсетях.
— Там вроде участок дороги относительно спокойный. Из-за особенностей перекрестка разогнаться и к тому же вот так перевернуться довольно трудно.
На месте работает бригада медиков. Также приехала машина службы спасения. Обычно, спецы приходят на помощь в случае серьезных ДТП, когда нужно взрезать металл.
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ИСТОЧНИК KP.RU