Лес в центре Челябинска залило нечистотами
Коммунальное ЧП на перекрестке ул. Блюхера и Кузнецова случилось еще 31 мая: местные жители почувствовали нехороший запах. Нечистот текли в лесочек, что начинается сразу за мемориалом. Люди надеялись: приедет аварийка, все устранит. Но дурной запах витает на окрестностями витал почти неделю.
В министерстве экологии Челябинской области о случившемся знают. Руководитель Управления экологического просвещения министерства Виталий Безруков пояснил корреспонденту «КП»-Челябинск», что сети принадлежат МУП «ПОВВ».
— Затопленная территория не относится к границам Челябинского городского бора. Но подобные аварии недопустимы, потому собственники сетей обязаны за коммуникациями следить. Насколько я знаю, МУП уже устранил аварию. Люди жалуются на зловонный запах и сейчас, но дни были дождливыми, потому стоки не испарялись, — сказал Безруков.
ИСТОЧНИК KP.RU