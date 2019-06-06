Лес в центре Челябинска залило нечистотами

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-06T11:07:03+03:00

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Коммунальное ЧП на перекрестке ул. Блюхера и Кузнецова случилось еще 31 мая: местные жители почувствовали нехороший запах. Нечистот текли в лесочек, что начинается сразу за мемориалом. Люди надеялись: приедет аварийка, все устранит. Но дурной запах витает на окрестностями витал почти неделю.

В министерстве экологии Челябинской области о случившемся знают. Руководитель Управления экологического просвещения министерства Виталий Безруков пояснил корреспонденту «КП»-Челябинск», что сети принадлежат МУП «ПОВВ».

— Затопленная территория не относится к границам Челябинского городского бора. Но подобные аварии недопустимы, потому собственники сетей обязаны за коммуникациями следить. Насколько я знаю, МУП уже устранил аварию. Люди жалуются на зловонный запах и сейчас, но дни были дождливыми, потому стоки не испарялись, — сказал Безруков.

ИСТОЧНИК KP.RU