2019-06-06T12:16:29+03:00
Общество

Алексей Текслер в Петербурге обсудил вопрос перехода челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ

Об улучшении экологической обстановки в городе глава региона говорил с президентом корпорации Fortum
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В четверг, 6 июня, руководитель Челябинской области работает в Петербурге, на международном экономическом форуме. Состоялась одна из запланированных двусторонних встреч, с президентом корпорации «Фортум» Пеккой Лундмарком. Одной из тем встречи стала возможность перевода ЧТЭЦ-2 с использования угля на газ.

Напомним, что «Фортум» — один из крупных производителей тепла и электричества на Южном Урале. Компания владеет пятью ТЭЦ в нашем регионе.

— У нас задача, поставленная Президентом России, — сократить выбросы в атмосферу более чем на 20%, и мы работаем с Правительством России на тему поддержки по включению проекта по переводу Челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ в новую программу модернизации ТЭЦ, — сказал Текслер.

Пекка Лундмарк с позицией главы региона согласен:

— Компания стремится сократить выбросы углекислого газа при производстве энергии. Мы приветствуем проработку решения в этом направлении, которое может позволить обеспечить устойчивое тепло- и энергоснабжение потребителей при улучшении экологических показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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