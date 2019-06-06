Алексей Текслер и Герман Греф подписали соглашение
Сегодня, 6 июня, глава региона Алексей Текслер встретился с президентом правления Сбербанка Германом Грефом. Они подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере для обеспечения устойчивого социально-экономического развития нашей области.
Документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума.
— Соглашение — шаг к внедрению в Челябинской области современных технологий, продвижению высокотехнологичных продуктов. Сбербанк подтверждает возможность финансирования преимущественных для нашего региона инвестпроектов: цифровой трансформации социальной и экономической сферы, — подчеркнул Текслер.
Сбербанк готов поддерживать инвестпроекты в промышленность и АПК, жилищном строительстве, образовании, здравоохранении. Один из приоритетов - развитие малого и среднего бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU