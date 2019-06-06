Директора крупной автошколы в Челябинске задержали за взятку

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-06T14:07:42+03:00

Директор автошколы в Челябинске задержан за дачу взятки инспектору. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Челябинской области задержан руководитель известной автошколы. Он передал взятку инспектору МРЭО ГИБДД. Это ведомство выдает водительские права. По версии следователей, в обмен на вознаграждение выпускникам делали поблажки при сдаче экзамена. Озвученная сумма взяток — 160 тысяч рублей.

— Оперативниками службы собственной безопасности выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения. Материалы переданы в следственные органы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— Возбуждены уголовные дела за дачу и получения взятки. Оба задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU