2019-06-06T14:07:42+03:00
Общество

Директора крупной автошколы в Челябинске задержали за взятку

Вместе с ним взяли инспектора МРЭО
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Директор автошколы в Челябинске задержан за дачу взятки инспектору. Фото: Алексей БУЛАТОВДиректор автошколы в Челябинске задержан за дачу взятки инспектору. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Челябинской области задержан руководитель известной автошколы. Он передал взятку инспектору МРЭО ГИБДД. Это ведомство выдает водительские права. По версии следователей, в обмен на вознаграждение выпускникам делали поблажки при сдаче экзамена. Озвученная сумма взяток — 160 тысяч рублей.

— Оперативниками службы собственной безопасности выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения. Материалы переданы в следственные органы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— Возбуждены уголовные дела за дачу и получения взятки. Оба задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске на два дня закроют движение по улице Энгельса
Челябинцкв просят не рвать цветы в парке «Эюраткуль»
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
Алексей Текслер и Герман Греф подписали соглашение
В Челябинской области вынесли приговор вожатой, по вине которой в детском лагере погиб мальчишка
Алексей Текслер в Петербурге обсудил вопрос перехода челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ
Лес в центре Челябинска залило нечистотами
В центре Челябинска перевернулась иномарка
Алексей Текслер приступает к сбору подписей в свою поддержку
СК объяснил, за что задержан начальник копейской колонии
ЕГЭ И ОГЭ-2019 в Челябинской области: с экзаменов уже удалили девять человек
Ревизия нашла на складе в Челябинске молоко и масло из будущего
Табельное оружие спасло жизнь полицейскому из Челябинской области
Игроман из Челябинска украл квартиру у своих престарелых родителей
Отпуск стал роскошью: жители Челябинска массово отказываются уходить с работы на отдых
Курортный поселок и несколько СНТ под Челябинском накрыло пылью от камнедробилки
В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов
Не продержался и месяца: в Челябинске разрушается только что отремонтированный фонтан
Житель Магнитогорска сломал руку, упав в вырытую дорожниками яму
«Приплыли»: в Челябинской области автомобиль утонул в луже
Лайфхак в плохую погоду: житель Челябинска выгуливает свою собаку, не выходя из машины
Начальник колонии в Челябинской области задержан за взятку
Южноуральцев приглашают на «Ариэль-Фест»
Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области
Соревнования рыбаков по ловле спиннингом прошли в Челябинской области