2019-06-06T15:29:25+03:00
Общество

Челябинцев просят не рвать цветы в парке «Зюраткуль»

Любители букетов уже уничтожили вид редкого растения
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Туристы опустошают живописные луга национального парка. Фото: vk.com/zyuratkul2015Туристы опустошают живописные луга национального парка. Фото: vk.com/zyuratkul2015
Изменить размер текста:

Если руки чешутся, бейте себя по рукам! А как иначе сказать? Сотрудники национального парка «Зюраткуль» просят не уничтожать цветы вдоль здешней экотропы. Шестикилометровая дорога проложена вдоль живописных лугов национального парка. Идет турист, фотографирует красоты, ахает и… рвет цветы!

Варварство уже аукнулось потерями. Десять лет назад по дороге на хребет Зюраткуль рос дивный яркий цветок — лилия кудреватая. Толпы туристов полностью уничтожила растение вдоль тропы. Теперь лилию можно увидеть только в укромных уголках парка.

— Мы, конечно, можем высадить луковицы лилии на лугах. Но вдруг туристы и дальше будут мародерствовать? — говорит пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина.

Может, по обе стороны тропы установить изгородь, чтобы люди не лезли на луга?

— Категорически нельзя засорять живую природу национального парка. Правила поведения отбиты на каждом билете нашего гостя. Этих рекомендаций немного. Всего-то и нужно: вести себя воспитанно, — говорит Фомичева.

Лилию кудреватую вдоль экотропы в парке уже уничтожили. Фото: vk.com/zyuratkul2015

Лилию кудреватую вдоль экотропы в парке уже уничтожили. Фото: vk.com/zyuratkul2015

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В «БКС Брокер» теперь можно пополнить счет без комиссии
В Челябинске на два дня закроют движение по улице Энгельса
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
Директора крупной автошколы в Челябинске задержали за взятку
Алексей Текслер и Герман Греф подписали соглашение
В Челябинской области вынесли приговор вожатой, по вине которой в детском лагере погиб мальчишка
Алексей Текслер в Петербурге обсудил вопрос перехода челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ
Лес в центре Челябинска залило нечистотами
В центре Челябинска перевернулась иномарка
Алексей Текслер приступает к сбору подписей в свою поддержку
СК объяснил, за что задержан начальник копейской колонии
ЕГЭ И ОГЭ-2019 в Челябинской области: с экзаменов уже удалили девять человек
Ревизия нашла на складе в Челябинске молоко и масло из будущего
Табельное оружие спасло жизнь полицейскому из Челябинской области
Игроман из Челябинска украл квартиру у своих престарелых родителей
Отпуск стал роскошью: жители Челябинска массово отказываются уходить с работы на отдых
Курортный поселок и несколько СНТ под Челябинском накрыло пылью от камнедробилки
В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов
Не продержался и месяца: в Челябинске разрушается только что отремонтированный фонтан
Житель Магнитогорска сломал руку, упав в вырытую дорожниками яму
«Приплыли»: в Челябинской области автомобиль утонул в луже
Лайфхак в плохую погоду: житель Челябинска выгуливает свою собаку, не выходя из машины
Начальник колонии в Челябинской области задержан за взятку
Южноуральцев приглашают на «Ариэль-Фест»
Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области
Соревнования рыбаков по ловле спиннингом прошли в Челябинской области