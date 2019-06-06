Челябинцев просят не рвать цветы в парке «Зюраткуль»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-06T15:29:25+03:00

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Если руки чешутся, бейте себя по рукам! А как иначе сказать? Сотрудники национального парка «Зюраткуль» просят не уничтожать цветы вдоль здешней экотропы. Шестикилометровая дорога проложена вдоль живописных лугов национального парка. Идет турист, фотографирует красоты, ахает и… рвет цветы!

Варварство уже аукнулось потерями. Десять лет назад по дороге на хребет Зюраткуль рос дивный яркий цветок — лилия кудреватая. Толпы туристов полностью уничтожила растение вдоль тропы. Теперь лилию можно увидеть только в укромных уголках парка.

— Мы, конечно, можем высадить луковицы лилии на лугах. Но вдруг туристы и дальше будут мародерствовать? — говорит пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина.

Может, по обе стороны тропы установить изгородь, чтобы люди не лезли на луга?

— Категорически нельзя засорять живую природу национального парка. Правила поведения отбиты на каждом билете нашего гостя. Этих рекомендаций немного. Всего-то и нужно: вести себя воспитанно, — говорит Фомичева.

Лилию кудреватую вдоль экотропы в парке уже уничтожили. Фото: vk.com/zyuratkul2015

ИСТОЧНИК KP.RU