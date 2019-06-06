В Челябинске на два дня закроют движение по улице Энгельса

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-06T15:11:59+03:00

Здесь будут ремонтировать водопровод

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В пятницу утром, 7 июня, перекроют дорогу у дома №58 по улице Энгельса. Движение закроют из-за капитального ремонта водопровода под проезжей частью. Об этом корреспонденту «КП-Челябинск» рассказали в пресс-службе администрации города.

Работы на участке будут проводить коммунальщики МУП «ПОВВ». Откроют движение в воскресенье, 9 июня, в полночь. Нарушенное благоустройство обещают восстановить до 11 июня.

В администрации призывают автомобилистов следовать схеме объезда и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU