В «БКС Брокер» теперь можно пополнить счет без комиссии
Напомним, для открытия счета дистанционно, без посещения офиса компании, потребуется лишь фото или скан паспорта. Также необходимо будет указать электронный адрес и телефон, чтобы подтвердить свои действия. Вся процедура оформления займет считанные минуты.
Кроме того, при открытии счета онлайн в ближайший месяц, клиенты «БКС Брокер» смогут также поучаствовать в акциях — получить кэшбэк от 1000 до 4 000 рублей и поучаствовать в еженедельном розыгрыше 100 000 рублей.
«В рамках наших акций действительно можно получить тройную выгоду. Начинайте свой инвестиционный путь с приятных накоплений», — прокомментировала Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».
Напомним, финансовая группа БКС, в которую входит компания «БКС Брокер», — победитель национального конкурса «Элита фондового рынка 2018» сразу в четырех номинациях «Компания рынка акций», «Компания валютного рынка», «Компания срочного рынка» и «Брокерская компания года».
ИСТОЧНИК KP.RU