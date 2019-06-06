В «БКС Брокер» теперь можно пополнить счет без комиссии

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-06T15:11:09+03:00

Пополнять брокерский счет в «БКС Брокер» теперь можно без комиссии с карты любого банка

Изменить размер текста: A A

Напомним, для открытия счета дистанционно, без посещения офиса компании, потребуется лишь фото или скан паспорта. Также необходимо будет указать электронный адрес и телефон, чтобы подтвердить свои действия. Вся процедура оформления займет считанные минуты.

Кроме того, при открытии счета онлайн в ближайший месяц, клиенты «БКС Брокер» смогут также поучаствовать в акциях — получить кэшбэк от 1000 до 4 000 рублей и поучаствовать в еженедельном розыгрыше 100 000 рублей.

«В рамках наших акций действительно можно получить тройную выгоду. Начинайте свой инвестиционный путь с приятных накоплений», — прокомментировала Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».

Напомним, финансовая группа БКС, в которую входит компания «БКС Брокер», — победитель национального конкурса «Элита фондового рынка 2018» сразу в четырех номинациях «Компания рынка акций», «Компания валютного рынка», «Компания срочного рынка» и «Брокерская компания года».

ИСТОЧНИК KP.RU