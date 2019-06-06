Любителей жареной рыбы ждут на гастрономическом фестивале «День сырка» в Кургане

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-06T17:01:02+03:00

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В следующую субботу, 15 июня, в Кургане состоится настоящее пиршество для любителей рыбы. В городе пройдет первый гастрономический фестиваль «День сырка», сообщают в мэрии.

В Кургане есть особая кулинарная традиция — готовить рыбу «сырок». В других регионах она более крупная и называется «пелядь». В Курганской области сырка разводят в промышленых масштабах, а на фестивале его можно будет попробовать в жареном, копченом и консервированном виде.

Власти надеются, что «День сырка» позволит Кургану заявить о себе на всю Россию. Регион может войти в проект «Гастрономическая карта России».

Праздник пройдет в историческом центре города, на Троицкой площади. Для иногородних организуют парковку.

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ИСТОЧНИК KP.RU