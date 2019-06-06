СМИ: главный по культуре в Челябинске подал в отставку

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-06T17:34:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают об увольнении вице-мэра Игоря Лопаткина, который курировал на уровне города социальную сферу, а также культуру.

Говорят, что чиновник заявил о своем увольнении на официальном приеме, который был посвящен Дню социального работника. Прошение об отставке уже подписано главой Челябинска Владимиром Елистратовым. В пятницу Игорь Лопаткин должен отработать последний день. Официально чиновник пока комментариев на дает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU