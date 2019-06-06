СМИ: главный по культуре в Челябинске подал в отставку
Местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают об увольнении вице-мэра Игоря Лопаткина, который курировал на уровне города социальную сферу, а также культуру.
Говорят, что чиновник заявил о своем увольнении на официальном приеме, который был посвящен Дню социального работника. Прошение об отставке уже подписано главой Челябинска Владимиром Елистратовым. В пятницу Игорь Лопаткин должен отработать последний день. Официально чиновник пока комментариев на дает.
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ИСТОЧНИК KP.RU