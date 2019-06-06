2019-06-06T19:53:15+03:00
Общество

«Spider Man психанул»: жителей Челябинска позабавил обмотанный в пленку автомобиль

Горожане смеются и строят догадки — что же случилось
Лидия ПЕСКОВА
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Так что, есть версии? Фото: Артур Лебякин.Так что, есть версии? Фото: Артур Лебякин.
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В социальных сетях появился забавный снимок, сделанный на улице Мамина в Челябинске. Кто-то замотал в пленку целый автомобиль и примотал его к стоящему рядом дереву.

Кадр уже оценили любители юмора: «Spider Man психанул».

Но челябинцы продолжают искать разгадку. Люди предполагают, что это месть супруги, защита от града или от липких тополиных почек. Или, возможно, хозяин машины замотал дверь в салон, чтобы наверняка не сесть за руль пьяным.

А как считаете вы?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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