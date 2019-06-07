На ОГЭ в Челябинской области у школьницы конфисковали фитнес-браслет

СЕГОДНЯ 03:54 2019-06-07T03:54:24+03:00

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Девятиклассница из Магнитогорска пришла на ОГЭ по математике с фитнес-браслетом на руке. Женщина, работающая охранником, увидела его и заставила снять. Она забрала браслет. Но после экзамена девочка не смогла получить свою вещь назад.

— Женщина заявила, что кто-то уже забрал, и она ни при чем! Это же почти грабеж! Если в течении суток вещь не окажется у моей дочери, будет написано заявление в гос. органы! Прошу директора школы обратить внимание на сотрудников охраны! — написал папа школьницы Дмитрий Попов в группе «ВКонтакте».

Позже он сообщил, что фитнес-браслет вернули и поблагодарил директора школы за помощь в этом.

А пользователи соцсети возмутились: чем фитнес-браслет может помешать (или помочь) на экзамене?

— Перечень функций устройства: часы, пульсомер, шагомер и т. п. Ни одна из них не способна подсказать ответ, — прокомментировал подписчик группы Игорь Лушин.

Напомним, школьникам запрещено проносить на экзамены телефоны и смарт-часы, так как некоторые модели могут выходить в Интернет. Но лучше оставить дома или сдать сопровождающему педагогу все гаджеты. Наблюдателям некогда разбираться с возможностями каждого электронного устройства. Поэтому и безобидный фитнес-браслет может попасть под подозрение.

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ИСТОЧНИК KP.RU