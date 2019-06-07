2019-06-07T05:00:45+03:00
Общество

Регоператора по отходам в Челябинске заставили пересчитать начисления за мусор

Горожане жалуются на вздутые суммы
Ольга АНТОНОВА
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Челябинцам приходят несправедливые начисления по обращению с отходами.Челябинцам приходят несправедливые начисления по обращению с отходами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 1 января за обращение с коммунальными отходами мы платим, исходя не из площади жилища, а из числа прописанных.

Но некоторые челябинцы получают такие суммы к оплате, будто проживают в больших семьях — от пяти до 15 человек. Хотя по факту домочадцев — от двух до четырех человек. Региональным управлением федеральной антимонопольной службы получено более 40 жалоб. Особенно вздутыми были начисления в январе — феврале нынешнего года.

Потому надзорное ведомство обязало Регоператора, «Центр коммунального сервиса», поторопиться с уточнением информации. Хотя по закону, работу по подсчетам реального количества зарегистрированных в каждой челябинской квартире нужно было провести до первых начислений.

Как пояснила корреспонденту «КП-Челябинск» пресс-секретарь УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк, уточнения в базу данных «ЦКС» обязан внести до 30 июня. В том числе, по адресам обратившимися в антимонопольное ведомство с жалобами.

Перерасчет несправедливых начислений Регоператор обязан провести до 15 июля.

Если «ЦКС» не исполнит предупреждения Челябинского УФАС в срок, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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