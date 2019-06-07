Челябинский зооприют полон породистых собак

СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-07T06:03:47+03:00

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Питомцы челябинского приюта «Наш дом» — не безродные собаки, но великолепные представители разных пород — ньюфаундленды, овчарки, лабрадоры, лайки, русские гончие. Их выбросили на улицу.

— Да, они без клейма и документов, но отличные образцы породы. И это — не считая 200 хвостов «дворян» в приюте. Почему и породистые животные оказываются на улице? Не справились хозяева с воспитанием. Собака погрызла что-то. Или рыкнула на дитя, которое пыталось отобрать ее миску, — говорит сотрудница приюта Анастасия Щапова. — Люди безответственно заводят животное, и, устав от хлопот, выбрасывают питомца.

Но критерии отбора новых хозяев в приюте «Наш дом» многим кажется строгими.

— Не строгими, а адекватными. Запереть крупного маламута в однокомнатной квартире на долгий день — ошибка. Собака раздерет диван, обувь, двери, потому что ей скучно. Мы не отдадим ротвейлера в семью с грудными детьми, ведь взрослое животное на малышей реагирует по-разному. Но если человек готов за псом ухаживать, нагружать физически и умственно, мы с радостью отдадим собаку. Потому что в нее вложено много наших сил, любви и денег, — продолжает Анастасия.

Если вы ответственный, звоните по тел. 8-904-979-16-69

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ИСТОЧНИК KP.RU