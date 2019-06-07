2019-06-07T06:03:47+03:00
Дом. Семья

Челябинский зооприют полон породистых собак

Однако новых хозяев брошенкам подбирают очень строго
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
"Где ты, хозяин?". Фото: vk.com/nashdom174"Где ты, хозяин?". Фото: vk.com/nashdom174
Изменить размер текста:

Питомцы челябинского приюта «Наш дом» — не безродные собаки, но великолепные представители разных пород — ньюфаундленды, овчарки, лабрадоры, лайки, русские гончие. Их выбросили на улицу.

— Да, они без клейма и документов, но отличные образцы породы. И это — не считая 200 хвостов «дворян» в приюте. Почему и породистые животные оказываются на улице? Не справились хозяева с воспитанием. Собака погрызла что-то. Или рыкнула на дитя, которое пыталось отобрать ее миску, — говорит сотрудница приюта Анастасия Щапова. — Люди безответственно заводят животное, и, устав от хлопот, выбрасывают питомца.

Но критерии отбора новых хозяев в приюте «Наш дом» многим кажется строгими.

— Не строгими, а адекватными. Запереть крупного маламута в однокомнатной квартире на долгий день — ошибка. Собака раздерет диван, обувь, двери, потому что ей скучно. Мы не отдадим ротвейлера в семью с грудными детьми, ведь взрослое животное на малышей реагирует по-разному. Но если человек готов за псом ухаживать, нагружать физически и умственно, мы с радостью отдадим собаку. Потому что в нее вложено много наших сил, любви и денег, — продолжает Анастасия.

Если вы ответственный, звоните по тел. 8-904-979-16-69

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области пьяный водитель снес пешехода, вылетел в кювет и певернулся
Урбанист Лев Владов отвоевал для челябинцев тротуар у парковки в центре города
В Челябинской области водитель иномарки погиб, врезавшись в КамАЗ
В Челябинской области сотрудники Росгвардии спасли на пожаре человека
Регоператора по отходам в Челябинске заставили пересчитать начисления за мусор
На ОГЭ в Челябинской области у школьницы конфисковали фитнес-браслет
В Челябинской области детям во время ЕГЭ не дают сходить в туалет
«Spider Man психанул»: жителей Челябинска позабавил обмотанный в пленку автомобиль
Челябинску пообещали купить 65 низкопольных автобусов
Житель Магнитогорска пришел в роддом на выписку сына с оркестром
СМИ: главный по культуре в Челябинске подал в отставку
Дома СК «Радуга» в Челябинске достроит Фонд защиты прав дольщиков
Жители Челябинской области продолжают набирать деньги в долг
Любителей жареной рыбы ждут на гастрономическом фестивале «День сырка» в Кургане
В «БКС Брокер» теперь можно пополнить счет без комиссии
В Челябинске на два дня закроют движение по улице Энгельса
Челябинцев просят не рвать цветы в парке «Зюраткуль»
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
Директора крупной автошколы в Челябинске задержали за взятку
Алексей Текслер и Герман Греф подписали соглашение
В Челябинской области вынесли приговор вожатой, по вине которой в детском лагере погиб мальчишка