В Челябинской области сотрудники Росгвардии спасли на пожаре человека

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-07T06:54:39+03:00

Бойцы вытащили пострадавшего из огня и привели его в чувство

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Пожар на первом этаже общежития в Южноуральске случился накануне. Сигнал из дежурной части полиции получила группа задержания отдела вневедомственной охраны во время патрулирования улиц.

На место помчались сержант полиции Сергей Некрасов и прапорщик полиции Максим Пивоваров. У пылающей квартиры они были уже через две минуты. Без промедления росгвардейцы проникли через коридор, полный дыма, к горящему жилищу.

Жильцов двухэтажного здания эвакуировали. Одна из соседок рассказала, что внутри задымленной квартиры может находиться мужчина. В пылающий периметр бойцы Росгвардии проникли через окно.

— Внутри все было в дыму. На полу у двери лежал мужчина, — рассказал Сергей Некрасов и Максим Пивоваров. — Мы вынесли его на улицу.

Как сообщили корреспонденту «КП-Челябинск» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, пострадавший был без сознания: пульс еле бился на шейной артерии. Росгвардейцы привели его в чувство искусственным дыханием и непрямым массажем сердца. Позже передали бригаде «скорой помощи».

Медики диагностировали у погорельца отравлением продуктами горения. Пожар в общежитии потушен. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU