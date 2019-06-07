2019-06-07T07:16:40+03:00
Общество

В Челябинской области водитель иномарки погиб, врезавшись в КамАЗ

Скончавшийся не справился с управлением
Ольга АНТОНОВА
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От удара иномарку сплющило. Водитель погиб на месте. Фото: vk.com/ugibdd_174От удара иномарку сплющило. Водитель погиб на месте. Фото: vk.com/ugibdd_174
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ДТП со смертельным сходом случилось накануне в Агаповском районе Челябинской области, на подъезде к поселку Старая Магнитка.

Как сообщили корреспонденты «КП-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 52-летний водитель автомобиля Хундай Крета не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. На большой скорости он врезался в КамАЗ, идущий впереди.

От удара грузовая машина слетела с дороги и опрокинулась. Виновник аварии от полученных травм скончался на месте. Водитель КамАЗа получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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