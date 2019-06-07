В Челябинской области водитель иномарки погиб, врезавшись в КамАЗ
ДТП со смертельным сходом случилось накануне в Агаповском районе Челябинской области, на подъезде к поселку Старая Магнитка.
Как сообщили корреспонденты «КП-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 52-летний водитель автомобиля Хундай Крета не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. На большой скорости он врезался в КамАЗ, идущий впереди.
От удара грузовая машина слетела с дороги и опрокинулась. Виновник аварии от полученных травм скончался на месте. Водитель КамАЗа получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU