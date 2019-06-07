В Челябинской области пьяный водитель снес пешехода, вылетел в кювет и перевернулся
ДТП произошло на дороге Миасс-Карабаш, вечером 6 июня. 37-летний водитель на Toyota Harrier превысил скорость, на повороте вылетел на обочину и сбил пешехода. После иномарка съехала в кювет и перевернулась.
Проезжающие мимо автомобилисты остановились и бросились на помощь. По их словам, на место быстро примчались две бригады скорой, реанимация, автомобиль спасателей и экипаж ГИБДД.
Иномарка на скорости вылетела в кювет. Фото: ОГИБДД России по городу Миассу
— Пешеход скончался до прибытия «скорой». Водитель отделался ушибами и ссадинами. А его 31-летнего пассажира с травмами госпитализировали в больницу, — рассказали в Управлении ГОЧС по Миассу.
В местной ГИБДД добавили, что водитель был пьян. С ним сейчас разбирается полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU