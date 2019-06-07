2019-06-07T09:09:08+03:00
Происшествия

В Челябинской области пьяный водитель снес пешехода, вылетел в кювет и перевернулся

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда врачей
Валентина ВАГАНОВА
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Сам водитель в аварии не пострадал. Фото: ОГИБДД России по городу МиассуСам водитель в аварии не пострадал. Фото: ОГИБДД России по городу Миассу
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ДТП произошло на дороге Миасс-Карабаш, вечером 6 июня. 37-летний водитель на Toyota Harrier превысил скорость, на повороте вылетел на обочину и сбил пешехода. После иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Проезжающие мимо автомобилисты остановились и бросились на помощь. По их словам, на место быстро примчались две бригады скорой, реанимация, автомобиль спасателей и экипаж ГИБДД.

Иномарка на скорости вылетела в кювет. Фото: ОГИБДД России по городу Миассу

Иномарка на скорости вылетела в кювет. Фото: ОГИБДД России по городу Миассу

— Пешеход скончался до прибытия «скорой». Водитель отделался ушибами и ссадинами. А его 31-летнего пассажира с травмами госпитализировали в больницу, — рассказали в Управлении ГОЧС по Миассу.

В местной ГИБДД добавили, что водитель был пьян. С ним сейчас разбирается полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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