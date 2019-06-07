Специалисты ЧелГУ обсудили с бизнесом трудоустройство инвалидов

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-07T09:18:53+03:00

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«Абилимпикс» прошел в Челябинской области 4-6 июня. Члены совета вместе с социально ответственными работодателями, руководители общественных организаций инвалидов, социально-ориентированных некоммерческих организаций, представители вузов и колледжей обсудили формы и методы стимулирования к трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), меры господдержки, причины отказов работодателей этому контингенту работников и повышение заинтересованности компаний в них.

Участники встречи отметили сопровождение трудоустройства, как и получения образования лиц с инвалидностью и ОВЗ — одной из важных мер успешной официальной занятости людей этого статуса. Однако рыночная экономика диктует свои условия.

«Сегодня по всей стране трендом считается поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, что повлекло дробление крупных предприятий на более мелкие, — отметил консультант по вопросам урегулирования социально-трудовых отношений Союза промышленников и предпринимателей Петр Плаксин. — Важно понимать, что руководители этих организаций живут в режиме недельного планирования и не могут ждать отсроченного результата от приема на работу сотрудников. Нет у них и кадров для организации сопровождения трудоустройства инвалидов. Это далеко не все проблемы, с которыми приходится сталкиваться работодателям».

Начальник ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов ЧелГУ Дарья Романенкова поддержала мысль о влиянии экономики.

«Мы не можем решать вопросы занятости инвалидов в отрыве от экономики региона, — прокомментировала Дарья Феликсовна. — Одной из главных мер может стать вовлечение отраслевых советов работодателей в решение вопросов содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ. Это должны быть не только конкурсы, подобные «Абилимпиксу», но и производственная практика. Также Челябинский государственный университет займется социологическими исследованиями работающих и неработающих инвалидов в регионе с учетом их места жительства, уровня образования и других параметров. Эта работа поможет понять причины низкого процента трудоустроившихся южноуральцев с инвалидностью и ОВЗ».

Предложения совета ресурсный центр ЧелГУ будет отрабатывать на дискуссионных площадках вузов-партнеров сети РУМЦ в Челябинской, Курганской и Свердловской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU