Стало известно, почему в Челябинске все утро не отключали фонари

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-07T09:23:44+03:00

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С тех пор, как перестали переходить на летнее время, светает рано. Поэтому уличное освещение особо не задействуют. Однако утром 7 июня жители Челябинска обратили внимание на казус: до девяти часов утра часть крупных улиц освещали фонари.

Горожане стали ругаться в социальных сетях.

— Что это за акция? Платить же нам потом из своего кармана.

— Фонарщик заболел и не вышел сегодня на работу? Будут до вечера гореть?

Лампочки светились на улицах Труда, Братьев Кашириных, по всему проспекту Победы, Кирова, Карла Маркса. Однако в районе 9.00 свет наконец потушили. В управлении дорожных работ объяснили, что фонари горели из-за аварийной ситуации: где-то перебило кабель и сигнал об отключении не проходил.

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ИСТОЧНИК KP.RU