Подозреваемого в педофилии полицейского из Челябинской области заключили под стражу
Следователь полиции из Миасса стал фигурантом дела о педофилии. По версии следствия, он переписывался в соцсетях с мальчиками и просил их выслать свои интимные снимки. Развратную переписку силовик вел с детьми из разных городов.
Накануне у него дома прошли обыски. После них полицейского задержали оперативники службы собственной безопасности ГУ МВД области.
— Следователи возбудили уголовное дело, сотрудника поместили в изолятор временного содержания. Сейчас готовятся материалы на его увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, кроме того, он понесет ответственность в соответствии с законом, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Руководителей полицейского ждет выговор.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU