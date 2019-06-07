Подозреваемого в педофилии полицейского из Челябинской области заключили под стражу

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-07T10:18:12+03:00

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Следователь полиции из Миасса стал фигурантом дела о педофилии. По версии следствия, он переписывался в соцсетях с мальчиками и просил их выслать свои интимные снимки. Развратную переписку силовик вел с детьми из разных городов.

Накануне у него дома прошли обыски. После них полицейского задержали оперативники службы собственной безопасности ГУ МВД области.

— Следователи возбудили уголовное дело, сотрудника поместили в изолятор временного содержания. Сейчас готовятся материалы на его увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, кроме того, он понесет ответственность в соответствии с законом, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Руководителей полицейского ждет выговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU