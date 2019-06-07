На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей ради садоводов ограничат ремонты

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-07T13:09:10+03:00

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Лето у нас короткое: дорожно-строительный и садовый сезоны совпадают. В выходные и праздничные дни жители Челябинской и Курганской областей рвутся за город, на дачи. В пути приходится проводить много времени из-за ограничений движения.

— Чтобы обеспечить в праздничные и выходные дни водителям свободный проезд к садам и местам отдыха, ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендовано подрядным организациям ограничить работы на участках в радиусе 30 км от городов, — рассказали корреспонденту «КП-Челябинск» в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог.

Дорожные работы приостановят по пятницам после 15.00, когда горожане выезжают на природу, и по воскресеньям после 15.00, при возвращении их обратно.

Где в праздники временно прекратят ремонты?

— путепровод через железнодорожные пути (выезд из Челябинска) и мост через канал (поворот на п. Лазурный) Р-254 «Иртыш»;

— путепровод через автодорогу вблизи п. Чипышево и путепровод вблизи п. Саргазы М-5 «Урал»;

— путепровод вблизи г. Коркино и путепровод через железнодорожные пути вблизи п. Кичигино А-310;

— дорога на выезде из Челябинска и путепровод через автодорогу возле п. Рощино М-5 «Урал»;

Телефон диспетчерской ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU