«ВЭБ.РФ» готов поддержать программы обновления общественного транспорта в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-07T13:31:50+03:00

На Петербургском экономическом форуме подписано соглашение о взаимодействии между Челябинской областью и государственной корпорацией развития

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В пятницу, 7 июня, на ПМЭФ подписи под документами поставили глава Челябинской области Алексей Текслер и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

ВЭБ готов поддержать инвестиционные проекты модернизации трамвайных и автобусных сетей в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске. Шла речь и об экологически чистых автобусах.

С помощью лизинга ВЭБ поможет обновить парк подвижного состава, в том числе профинансировать поставки автобусов, работающих на сжиженном природном газе.

— Соглашение о сотрудничестве открывает для Челябинской области новые возможности для развития городских транспортных систем. Особенно актуально это для Челябинской агломерации, где проживает более полутора миллионов человек. Нынешнее состояние общественного транспорта не отвечает возросшим потребностям. Нам нужны концептуальные решения, которые бы четко увязывали между собой различные виды городского транспорта. Корпорация развития «ВЭБ.РФ» имеет опыт в разработке таких систем и свой пакет предложений. Рассчитываю, что в рамках соглашения уже в ближайшее время будет активизирована системная работа по модернизации общественного транспорта в городах Челябинской области, — отметил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU