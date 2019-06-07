2019-06-07T14:19:17+03:00
Общество

Просроченный паспорт позволил женщине из Челябинской области накормить сына

Мужчину признали безвестно пропавшим
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Суд встал на сторону ребенка.Суд встал на сторону ребенка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель Октябрьского района два раза женился и в обоих браках завел по ребенку. Правда, воспитывать их не стал, не платил алименты, а вскоре вообще пропал из поля зрения некогда любимых женщин. Одной из жен удалось через суд признать бывшего мужа безвестно отсутствующим и оформить на сына пособие по потере кормильца, сообщает пресс-служба управления ФССП по Челябинской области.

Родная мать алиментщика давно не получала весточек от сына. Счета в банках мужчина не открывал. Права на машину не получал. В больницы и поликлиники не обращался. А в 45 лет не пришел менять паспорт.

— Если розыск больше года не дает результатов, супруги имеют право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. И тогда детям назначат пенсию по потере кормильца, — рассказывают в пресс-службе.

Суд признал горе-отца безвестно отсутствующим и назначил младшему сыну пенсию по потере кормильца. Теперь жизнь парнишки станет сытнее. Старшая дочка не будет получать помощь, так как достигла 18 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Здание налоговой службы загорелось в Челябинской области
Дома-долгострои в Челябинске возведут с помощью Фонда защиты прав дольщиков
«ВЭБ.РФ» готов поддержать программы обновления общественного транспорта в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте
На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей ради садоводов ограничат ремонты
Чистое небо. На ПМЭФ подписаны соглашения о сокращении выбросов предприятий в Челябинске
Проезжую часть на Свердловском проспекте перекроют до вторника
Подозреваемого в педофилии полицейского из Челябинской области заключили под стражу
Стало известно, почему в Челябинске все утро не отключали фонари
Специалисты ЧелГУ обсудили с бизнесом трудоустройство инвалидов
В Челябинской области пьяный водитель снес пешехода, вылетел в кювет и перевернулся
Урбанист Лев Владов отвоевал для челябинцев тротуар у парковки в центре города