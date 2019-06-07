Просроченный паспорт позволил женщине из Челябинской области накормить сына

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-07T14:19:17+03:00

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Житель Октябрьского района два раза женился и в обоих браках завел по ребенку. Правда, воспитывать их не стал, не платил алименты, а вскоре вообще пропал из поля зрения некогда любимых женщин. Одной из жен удалось через суд признать бывшего мужа безвестно отсутствующим и оформить на сына пособие по потере кормильца, сообщает пресс-служба управления ФССП по Челябинской области.

Родная мать алиментщика давно не получала весточек от сына. Счета в банках мужчина не открывал. Права на машину не получал. В больницы и поликлиники не обращался. А в 45 лет не пришел менять паспорт.

— Если розыск больше года не дает результатов, супруги имеют право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. И тогда детям назначат пенсию по потере кормильца, — рассказывают в пресс-службе.

Суд признал горе-отца безвестно отсутствующим и назначил младшему сыну пенсию по потере кормильца. Теперь жизнь парнишки станет сытнее. Старшая дочка не будет получать помощь, так как достигла 18 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU