Дома-долгострои в Челябинске возведут с помощью Фонда защиты прав дольщиков

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-07T13:51:33+03:00

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О решении острого для многих регионов России вопроса — проблемных долгостроев, которые возводятся с участием средств дольщиков, шла речь на Петербургском международном экономическом форуме. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства направит средства на достройку домов строительной компании «Радуга» в Челябинске. Об этом глава Челябинской области Алексей Текслер объявил после встречи с представителями Фонда на площадке ПМЭФ.

— В Челябинской области 56 проблемных объектов, это 4,5 тысячи дольщиков. Правительство региона ищет конкретные пути решения по каждому из них. В ближайшие два года будет сдано и расселено 18 домов. Есть еще одно положительное решение: достигнута договоренность с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства о том, что дома строительной компании «Радуга» будут достраиваться с привлечением средств Фонда. Это семь незавершенных объектов, где оформлен 701 договор долевого строительства. Понадобится порядка 750 млн руб. Фондом прорабатывается вопрос банкротства компании, чтобы была возможность вложить в стройку собственные средства. Мы направили заявку еще на два дома, расположенных в жилом комплексе «Радуга», которые возводит строительная компания ООО «КапиталДом». Мы на практике видим работу одного из новых инструментов защиты прав дольщиков. Участники долевого строительства смогут на общем собрании решить, хотят ли они достройки домов или предпочтут получить денежную компенсацию, — подчеркнул Алексей Текслер.

По закону Фонд защиты прав дольщиков контролирует строительство тех проблемных объектов, застройщики которых отчисляли в него страховые взносы в размере 1,2% от стоимости договора долевого участия. Застройщик «Радуги» внес в компенсационный фонд 9,3 млн руб.

Правительство Челябинской области сформировало заявку в Фонд о рассмотрении возможности достройки всех проблемных домов, сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены. Готовятся изменения в закон о долевом строительстве, регламентирующие порядок финнаправления средств субъекта РФ и средств АО «ДОМ.РФ» на завершение долгостроев.

ИСТОЧНИК KP.RU