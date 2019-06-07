2019-06-07T15:18:57+03:00
Общество

Магнитогорский суд лишил отца Вани Фокина водительских прав

Алиби с валерьянкой не сработало
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Отец вани Фокина намерен судиться дальшеОтец вани Фокина намерен судиться дальшеФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Евгению Фокину запрещено садиться за руль 1 год и 7 месяцев. Такое решение принял сегодня, 7 июня Правобережный суд Магнитогорска.

Напомним, 28 апреля отец спасенного из-под завалов мальчика попался за рулем в нетрезвом виде. На него составили протокол, а машину отправили на штрафстоянку. Евгений Фокин сам честно рассказал об этом на своей странице в соцсети.

Однако позже удалил пост. Для защиты в суде мужчина нанял адвоката из Челябинска, который заявил, что его клиент перед встречей с инспектором ДПС употреблял не алкоголь, а настойку валерианы.Кроме этого, юрист нашел ряд нарушений при составлении протокола.

Впрочем, суд все же признал Фокина виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— Помимо лишения прав, ему предстоит заплатить штраф 30 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска.

Сам Фокин и его юрист с таким решением не согласны. Они намерены обжаловать его, а также передать материалы в Европейский суд по правам человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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