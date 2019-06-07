В Курганской области будут давать свой «дальневосточный гектар»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-07T15:19:32+03:00

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Власти Курганской области раздают по гектару земли желающим жить в сельской местности. Сначала землю дают в аренду, а при соблюдении некоторых условий и в собственность, заявили в правительстве региона.

— Если в течение трех лет семья построит на земле дом или родит ребенка, участок отдадут в собственность совершенно бесплатно, — заверила директор департамента земельных и имущественных отношений Курганской области Лариса Галченко.

Прежде всего, программа рассчитана на людей, нуждающихся в жилье, на участников госпрограммы по переселению соотечественников, на молодые семьи, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, на казаков. Претендовать на гектар также могут иногородние и иностранцы.

Земля выделяется в границах уже существующих населенных пунктов, а это значит, что люди будут обеспечены еще и работой.

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ИСТОЧНИК KP.RU