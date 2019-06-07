2019-06-07T15:19:32+03:00
Общество

В Курганской области будут давать свой «дальневосточный гектар»

Иногородним и иностранцам — тоже
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В Курганской области заселяют деревню.В Курганской области заселяют деревню.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Власти Курганской области раздают по гектару земли желающим жить в сельской местности. Сначала землю дают в аренду, а при соблюдении некоторых условий и в собственность, заявили в правительстве региона.

— Если в течение трех лет семья построит на земле дом или родит ребенка, участок отдадут в собственность совершенно бесплатно, — заверила директор департамента земельных и имущественных отношений Курганской области Лариса Галченко.

Прежде всего, программа рассчитана на людей, нуждающихся в жилье, на участников госпрограммы по переселению соотечественников, на молодые семьи, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, на казаков. Претендовать на гектар также могут иногородние и иностранцы.

Земля выделяется в границах уже существующих населенных пунктов, а это значит, что люди будут обеспечены еще и работой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алое поле в Челябинске закроют чугуном и гранитом
Магнитогорский суд лишил отца Вани Фокина водительских прав
В Челябинске парк имени Терешковой превратят в космопорт
Здание налоговой службы загорелось в Челябинской области
Дома-долгострои в Челябинске возведут с помощью Фонда защиты прав дольщиков
Просроченный паспорт позволил женщине из Челябинской области накормить сына
«ВЭБ.РФ» готов поддержать программы обновления общественного транспорта в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте
На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей ради садоводов ограничат ремонты
Чистое небо. На ПМЭФ подписаны соглашения о сокращении выбросов предприятий в Челябинске
Проезжую часть на Свердловском проспекте перекроют до вторника
Подозреваемого в педофилии полицейского из Челябинской области заключили под стражу
Стало известно, почему в Челябинске все утро не отключали фонари
Специалисты ЧелГУ обсудили с бизнесом трудоустройство инвалидов
В Челябинской области пьяный водитель снес пешехода, вылетел в кювет и перевернулся
Урбанист Лев Владов отвоевал для челябинцев тротуар у парковки в центре города