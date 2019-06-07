Алое поле в Челябинске закроют чугуном и гранитом
Печальное разрушение ограждения парка Алое поле продолжается давно. Чугунное кружево ломается, кирпичный оштукатуренный фундамент под ним — разрушается. У перекрестка ул. Красной и Карла Маркса одно звено ограждения выломано полностью. Через него сокращают путь пешеходы.
— Восстановим фундамент ограды и обошьем ее гранитом. Чугунные столбы помоем. Установим новые звенья забора. До осени сделаем, — говорит глава Центрального района Виктор Ереклинцев.
Новая система освещения почти готова. Скоро траншеи, куда проложен электрокабель, зароют землей. Высадят новые деревья-крупномеры.
Парк оборудуют переносными лавочками: их можно перемещать из одного места в другое. О лавочках попросили администрации вузов: студенты занимаются физкультурой в парке, а сумки с вещами поставить негде.
— Переносные лавочки — временная мера. Появятся постоянные, в тех местах, где людям удобно, — говорит Ереклинцев.
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