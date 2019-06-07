В Челябинске в ТРК едва не пострадала беременная женщина

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-07T17:53:00+03:00

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В новом ТРК на Северо-Западе случилось ЧП. Из-за перебоев с электроснабжением в пятницу, 7 июня, остановился лифт. В этот момент в кабине было три человека. В том числе, женщина на последнем месяце беременности.

Поскольку электропитания подъемника не было, отрубилась система вентиляции в кабине. А запасных источников не предусмотрено. Люди сидели 40 минут в духоте. Будущую мамочку вызволяли уже в предобморочном состоянии из-за нехватки кислорода.

Но почему в душной темнице лифта люди просидели так долго? Где был лифтер-механик? Неужели его нет в штате крупного ТРК?

— После того, как мы связались с диспетчером, нам заявили: подождите несколько минут. Потом — еще несколько. Потом нам заявили, что лифтер сам застрял — в пробке на дороге. То есть, приезжает он по вызову? — поделилась будущая мама своими эмоциями в соцсетях. — Лиф рассчитан на восемь человек. Что было бы, если бы мы застряли в таком количестве?

В администрации ТРК корреспонденту «КП-Челябинск» пояснили, что авария на сетях случилась во всем районе. И торговый комплекс не получал извещения об отключении.

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ИСТОЧНИК KP.RU