2019-06-07T17:45:11+03:00
Общество

Профилакторий, построенный на Изумрудном карьере при экс-мэре Челябинска Давыдове, продается

Сколько стоит объект на берегу Шершневского водохранилища
Людмила СТЕПАШКИНА
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Недалеко от этих мест продается недострой эко-парка. Фото: Гугл-карты.Недалеко от этих мест продается недострой эко-парка. Фото: Гугл-карты.
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Помните лет пять назад был большой скандал с прокладкой трассы через Шершневский лес? Якобы дорогу строили для удобства автомобилистов, а на самом деле, как поговаривал народ, для удобного подъезда к новому профилакторию. Собственно это бывший советский профилакторий, из которого начали делать эко-парк: с беседками на воде, причудливыми домиками с витиеватыми крышами.

Находится он между Изумрудным карьером и водохранилищем. Точный адрес: ул. Шахтёрская, 29.

А на днях этот недострой выставили на продажу. За 250 млн. рублей. Или – 20 тыс. руб. за кв. метр. Площадь - 12 тыс. кв. м.

Скептики сомневаются:

– Кто будет вкладываться в бизнес на берегу водоема, в котором купаться летом боязно.

Оптимисты парируют:

– Удобное местоположение: кругом зеленый лес, а до центра рукой подать.

А как думаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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