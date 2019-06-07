Профилакторий, построенный на Изумрудном карьере при экс-мэре Челябинска Давыдове, продается
Помните лет пять назад был большой скандал с прокладкой трассы через Шершневский лес? Якобы дорогу строили для удобства автомобилистов, а на самом деле, как поговаривал народ, для удобного подъезда к новому профилакторию. Собственно это бывший советский профилакторий, из которого начали делать эко-парк: с беседками на воде, причудливыми домиками с витиеватыми крышами.
Находится он между Изумрудным карьером и водохранилищем. Точный адрес: ул. Шахтёрская, 29.
А на днях этот недострой выставили на продажу. За 250 млн. рублей. Или – 20 тыс. руб. за кв. метр. Площадь - 12 тыс. кв. м.
Скептики сомневаются:
– Кто будет вкладываться в бизнес на берегу водоема, в котором купаться летом боязно.
Оптимисты парируют:
– Удобное местоположение: кругом зеленый лес, а до центра рукой подать.
А как думаете вы?
ИСТОЧНИК KP.RU