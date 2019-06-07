2019-06-07T20:33:10+03:00
Общество

В Челябинске горожане переругались из-за камней возле ЮУрГУ

Автомобилисты призывают пешеходов вернуть им парковку
Инна КУМЕЙКО
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Камни раздора. Фото: Челябинский урбанист.Камни раздора. Фото: Челябинский урбанист.
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Сегодня утром урбанист Лев Владов презентовал свою новую задумку: с помощью красивых камней .вес которых - более тонны каждый - отгородил тротуар возле главного корпуса ЮУрГУ. Раньше на нем парковались машины. И пешеходы вынуждены были протискиваться между ними. И всех это устраивало! По крайней мере, никто не подумал переломить ситуацию.

В дело вмешался Лев Владов. И, вроде, все получилось красиво. Но вот не всем понравилось.

В сетях началась настоящая битва за этот кусок отбитой у автомобилистов земли:

- Зачем пешеходам тротуар: вышли из троллейбуса и идите к себе домой!

- Да вы со своими машинами уже достали, никому жизни от вас нет ни в дворах, ни на главных тротуарах города.

- А куда нам их ставить? Тебе на голову?

- Да хоть куда ставьте: раз купили, то должны позаботиться сами о своей машине...

И, как писал классик, такая динь-дилень целый день...

А вы на чьей стороне?

ИСТОЧНИК KP.RU

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