В Челябинске горожане переругались из-за камней возле ЮУрГУ
Сегодня утром урбанист Лев Владов презентовал свою новую задумку: с помощью красивых камней .вес которых - более тонны каждый - отгородил тротуар возле главного корпуса ЮУрГУ. Раньше на нем парковались машины. И пешеходы вынуждены были протискиваться между ними. И всех это устраивало! По крайней мере, никто не подумал переломить ситуацию.
В дело вмешался Лев Владов. И, вроде, все получилось красиво. Но вот не всем понравилось.
В сетях началась настоящая битва за этот кусок отбитой у автомобилистов земли:
- Зачем пешеходам тротуар: вышли из троллейбуса и идите к себе домой!
- Да вы со своими машинами уже достали, никому жизни от вас нет ни в дворах, ни на главных тротуарах города.
- А куда нам их ставить? Тебе на голову?
- Да хоть куда ставьте: раз купили, то должны позаботиться сами о своей машине...
И, как писал классик, такая динь-дилень целый день...
А вы на чьей стороне?
ИСТОЧНИК KP.RU