«Спешил в больницу»: в Челябинске внедорожник устроил ДТП с переворотом

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-08T09:28:10+03:00

Водитель признался, что ехал на «красный»

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Серьезная авария произошла утром 8 июня на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева. «Тойота Ленд Крузер» на большой скорости протаранила «Фольксваген Джетта».

От удара внедорожник пролетел несколько метров и перевернулся на бок. По словам очевидцев он ехал на красный свет. Прибывшим на место аварии инспекторам водитель признался, что спешил доставить внучку в больницу. У девочки начался приступ астмы и он решил нарушить правила.

К счастью, никто из участников аварии не пострадал.

— Виновника спасли подушки безопасности, а девочку забрали врачи «скорой помощи», — пишут в социальных сетях свидетели ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU