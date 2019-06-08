В Челябинске волонтеры приступили к реставрации особняка купца Рябинина
Участники проекта «Том Сойер Фест» в Челябинске взялись за дело. Сегодня 8 июня они приступают к реставрации столетнего деревянного дома на улице Каслинской. Похожее на терем историческое здание находится в Калининском района напротив Торгового центра.
— Прежде чем восстанавливать внешний вид особняка, мы скосили всю траву вокруг дома, обрезали мертвые ветви деревьев, расширили дровник и развесили флажки. Осталось отмыть хозяйственный домик и собрать остатки мусора, — рассказывают добровольцы.
Завершить работу ребята планируют в начале августа. В прошлом году волонтеры «Том Сойер Фест» отреставрировали дом на Российской, 86.
Все средства на восстановление старинных зданий организаторы и волонтеры собирают сами. Как правило, это добровольные пожертвования горожан.
"Том Сойер Фест" — это фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к делу и привести в порядок внешний вид города.
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ИСТОЧНИК KP.RU