На трассе М-5 под Челябинском гигантская пробка

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-08T13:53:17+03:00

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На трассе М5 "Урал" от Челябинска в сторону Уфы крупный затор. Сотни автомобилей выстроились в колонну на обеих сторонах дороги. Об этом в социальных сетях сообщают южноуральцы.

— Стоим за Ашой в сторону Уфы. Пробка гигантская - около 2 км, — пишут пользователи соцсетей.

Причина затора — дорожные работы. Автовладельцы утверждают, что движение на трассе перекрыли дорожники, которые решили в выходной день отремонтировать асфальтовое покрытие сразу на двух полосах дороги.

— Около двух часов ремонтные работы остановили сотрудники ГИБДД. Однако пробка пока не уменьшилась. Движению мешает дорожная техника, — сообщают в соцсетях участники событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU