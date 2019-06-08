На трассе М-5 под Челябинском гигантская пробка
На трассе М5 "Урал" от Челябинска в сторону Уфы крупный затор. Сотни автомобилей выстроились в колонну на обеих сторонах дороги. Об этом в социальных сетях сообщают южноуральцы.
— Стоим за Ашой в сторону Уфы. Пробка гигантская - около 2 км, — пишут пользователи соцсетей.
Причина затора — дорожные работы. Автовладельцы утверждают, что движение на трассе перекрыли дорожники, которые решили в выходной день отремонтировать асфальтовое покрытие сразу на двух полосах дороги.
— Около двух часов ремонтные работы остановили сотрудники ГИБДД. Однако пробка пока не уменьшилась. Движению мешает дорожная техника, — сообщают в соцсетях участники событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU