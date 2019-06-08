Интрига раскрыта: кто из звезд поздравит Магнитогорск с 90-летним юбилеем

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-08T15:17:39+03:00

Фото: vk.com "День города и День Металлурга в Магнитогорске"

Изменить размер текста: A A

В этом году Магнитогорску исполняется 90 лет. Магнитогорцы будут отмечать День рождения города вместе с Днем Металлурга. Праздники растянутся на три дня: 28, 29 и 30 июня. Организаторы опубликовали полный план праздничных мероприятий на своей страничке в социальной сети.

Согласно афише, в эти дни горожан ждет театрализованное представление на Центральном стадионе, открытие конного парка «Клевер» и дефиле военных оркестров.

На праздничном концерте магнитогорцам споют столичные звезды: Валерия, Би-2, Игорь Корнелюк, Лев Лещенко, Наталья Варлей, а также ансамбль «Белорусские песняры».

Один из главных сюрпризов вечера — фестиваль фейерверков. Первые залпы салютов раскрасят небо в 22:00, а закончится красочное шоу ровно в полночь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU