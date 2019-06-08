2019-06-08T17:17:08+03:00
Происшествия

В Зауралье мошенник продал пенсионеру «лечебное» белье за 74 тысячи рублей

Полиция ищет других пострадавших
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской областиФото: пресс-служба УМВД России по Курганской области
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В Кургане задержали 30-летнего афериста. Мужчина предлагал местным жителям, якобы, чудодейственное постельное белье. Продавец утверждал, что простыни и пододеяльники пропитаны лекарством и обещал покупателям исцеления всех болезней, ссылаясь на передовую науку и нанотехнологии.

Его жертвой стал 83-летний пенсионер. Дедушка поверил обманщику и купил у него два комплекта с 50%-ой скидкой.

— Потерпевший пояснил, что на улице Горького к нему подошел незнакомец и предложил купить постельное белье, которое избавляет от всех недугов. Пенсионерам дополнительная скидка в половину стоимости товара. В результате злоумышленник убедил прохожего заплатить 74 тысячи рублей за два комплекта белья, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Чудо-бельем пенсионер похвастался своему племяннику. В ответ мужчина посоветовал своему дяде написать заявление в полицию.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лишения свободы.

Следователи полагают, что покупателей «лечебного» белья» на самом деле гораздо больше. Их просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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