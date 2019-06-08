«Продали не тот препарат»: челябинец разгромил витрину аптеки
Инцидент произошел в одной из аптек Металлургического района. Продавец и покупатель не смогли найти общий язык.
Житель Челябинска купил необходимые ему медикаменты. Расплатился картой. Как вдруг, выясняется, что фармацевт ошиблась и подала ему не тот препарат. Это возмутило мужчину. Он потребовал заменить лекарство. В ответ его попросили подождать некоторое время, для отмены банковской операции. И тут нервы покупателя не выдержали. Он с силой ударил рукой по витрине. Стекло разлетелось на осколки.
Фармацевт нажала тревожную кнопку. По вызову в аптеку приехала группа быстрого реагирования. К этому времени агрессивный покупатель уже скрылся.
— Разбив витрину, мужчина сильно порезал руку. Нашли его по кровавому следу, а затем вернули на место ЧП. Задержанному оказали первую медицинскую помощь, после чего отправили в отделение полиции, — рассказали сотрудники охранного предприятия «Витязь».
Известно, что по данному факту ГУ МВД по Челябинской области проводит проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU