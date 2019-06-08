В Челябинске три пятиклассницы пытались ограбить торговый центр

СЕГОДНЯ 20:45 2019-06-08T20:48:12+03:00

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Инцидент произошел 8 июня в торговом центре «КС» на улице Черкасской. Охрана на выходе задержала трех девочек. Они хотели украсть детскую одежду. Об этом в социальных сетях рассказали сотрудники торгового центра.

На фото совсем юные школьницы сидят в служебном помещении в ожидании полиции.

— Модницам всего по 11 лет. Они пытались вынести одежды на 7 тысяч рублей, — пишет автор поста.

Судя по комментариям жителей Курчатовского района малолетние нарушительницы завсегдатаи в этом торговом центре.

— Сколько раз была в «КС», столько раз их и видела. С ними еще всегда толпа мальчишек. Сидят курят на тележках из супермаркета, — пишет в местном паблике челябинка Лариса Раевская.

Некоторые пользователи соцсетей заступаются за подружек, мол, они, наверно, из неблагополучных семей, где денег даже на еду не хватает, не говоря уже об одежде.

Известно, что пятиклассницами теперь займется отдел полиции по делам несовершеннолетних.

Между тем, продавцы торговый центров уже давно не удивляются детям-воришкам. В последнее время для крупных ТРК это настоящий бич. Говорят, что у подростков даже игра такая есть «Кто больше украдет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU