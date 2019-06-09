Тройная авария случилась в Челябинске
На улице Машиностроителей 8 июня жители Челябинца засняли последствия серьезной аварии. На перекрестке столкнулись три машины.
— Разбито две Toyota Camry и Mazda 3. Замечены две скорых. Ребят, не гоните, — пишет автор ролика о последствиях ДТП.
От силы удара машины оказались раскиданы на сотню метров друг от друга. Информация по пострадавшим уточняется. Обстоятельства аварии установит ГИБДД.
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Авария в Челябинске.Автор видео: Андрей Пьянков
ИСТОЧНИК KP.RU