Тройная авария случилась в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-09T07:35:53+03:00

Авария на улице Машиностроителей в Челябинске. Фото: кадр с видео

Ее итог попал на видео

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На улице Машиностроителей 8 июня жители Челябинца засняли последствия серьезной аварии. На перекрестке столкнулись три машины.

— Разбито две Toyota Camry и Mazda 3. Замечены две скорых. Ребят, не гоните, — пишет автор ролика о последствиях ДТП.

От силы удара машины оказались раскиданы на сотню метров друг от друга. Информация по пострадавшим уточняется. Обстоятельства аварии установит ГИБДД.

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Авария в Челябинске.Автор видео: Андрей Пьянков

ИСТОЧНИК KP.RU