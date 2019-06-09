2019-06-09T07:35:53+03:00
Происшествия

Тройная авария случилась в Челябинске

Ее итог попал на видео
Андрей АБРАМОВ
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Авария на улице Машиностроителей в Челябинске.Авария на улице Машиностроителей в Челябинске.Фото: кадр с видео
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На улице Машиностроителей 8 июня жители Челябинца засняли последствия серьезной аварии. На перекрестке столкнулись три машины.

— Разбито две Toyota Camry и Mazda 3. Замечены две скорых. Ребят, не гоните, — пишет автор ролика о последствиях ДТП.

От силы удара машины оказались раскиданы на сотню метров друг от друга. Информация по пострадавшим уточняется. Обстоятельства аварии установит ГИБДД.

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Авария в Челябинске.Автор видео: Андрей Пьянков

ИСТОЧНИК KP.RU

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