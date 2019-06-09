2019-06-09T08:28:02+03:00
Общество

Жители Челябинска рассказали, как продавцы птичьего рынка выбрасывают непроданных животных

По словам людей, горожане приносят на базар своих питомцев и просят торговцев позаботиться о них
Андрей АБРАМОВ
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Котят, которых не могут продать, просто выбрасывают. Фото: Андрей АБРАМОВКотят, которых не могут продать, просто выбрасывают. Фото: Андрей АБРАМОВ
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В социальных сетях жители Челябинска рассказали о бесчеловечных поступках, к которым якобы причастны продавцы птичьего рынка в Тракторозаводском районе. Там продают щенков и котят.

— Есть не только породистые. Некоторые местные приносят помет своих питомцев и еще доплачивают продавцам, чтобы те ухаживали за зверем, пока того не купят. Животных стало очень много, понятно, что всех продать невозможно. Их просто выбрасывают, — пишут в социальных сетях.

Местные жители подтвердили, что неподалеку от рынка часто находят коробки, набитые котятами.

— В этом виноваты не только продавцы, но и безответственные хозяева. Нужно стерилизовать своих питомцев, если не готовы нести ответсвенность за потомство, — подсказывают комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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