Жители Челябинска рассказали, как продавцы птичьего рынка выбрасывают непроданных животных
В социальных сетях жители Челябинска рассказали о бесчеловечных поступках, к которым якобы причастны продавцы птичьего рынка в Тракторозаводском районе. Там продают щенков и котят.
— Есть не только породистые. Некоторые местные приносят помет своих питомцев и еще доплачивают продавцам, чтобы те ухаживали за зверем, пока того не купят. Животных стало очень много, понятно, что всех продать невозможно. Их просто выбрасывают, — пишут в социальных сетях.
Местные жители подтвердили, что неподалеку от рынка часто находят коробки, набитые котятами.
— В этом виноваты не только продавцы, но и безответственные хозяева. Нужно стерилизовать своих питомцев, если не готовы нести ответсвенность за потомство, — подсказывают комментаторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU