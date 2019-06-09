2019-06-09T09:27:01+03:00
Общество

Исторический особняк в центре Челябинска, который продавали за 1 рубль, так и не нашел владельца

Вероятно, причиной тому серьезные вложения в реконструкцию
Андрей АБРАМОВ
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Дом известен как особняк Агаркова и Кузнецева. Фото: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской областиДом известен как особняк Агаркова и Кузнецева. Фото: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
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На Цвиллинга, 8 в Челябинске стоит ветхий ободранный дом. Время и безответственность не пощадили старинный купеческий особняк, которых в центре мегаполиса осталось не так много. Зданию решили найти покупателя через официальный аукцион. А поскольку владельцу предстоит отреставрировать дом, что недешево, цену поставили символическую — 1 рубль 20 копеек.

Но особняку не везет. Было два конкурса и на обоих цена выросла в миллионы раз! Первый покупатель готов был отдать за здание три миллиона, второй — полтора. Однако оба раза победители так и не подписали итоговые договоры.

Виной тому удручающее состояние особняка. Внутри все сгнило, обвалилась кровля. На его реконструкцию понадобятся десятки миллионов. Причем по условиям договора, покупатель обязуется починить его до конца весны 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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