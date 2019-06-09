Школьник сломал ногу на рухнувших качелях в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-09T10:08:12+03:00

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6 июня в сквере Колющенко в Челябинске гуляли дети. 13-летний подросток решил прокатиться на качелях и они рухнули. Снарядом ребенку повредило ногу. Школьника увезли в больницу.

Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию. МВД начало проверку. Пока непонятно, кому отвечать за ветхий объект на детской площадке.

В социальных сетях люди обсуждают, что в сквере полно и других небезопасных конструкций.

— Живем рядом и сами часто бываем в этом сквере. Там есть новая — отремонтированная часть и старая. На ней установлены ржавые качели, выглядят небезопасно, — пишут в социальных сетях люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU