Школьник сломал ногу на рухнувших качелях в Челябинске
6 июня в сквере Колющенко в Челябинске гуляли дети. 13-летний подросток решил прокатиться на качелях и они рухнули. Снарядом ребенку повредило ногу. Школьника увезли в больницу.
Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию. МВД начало проверку. Пока непонятно, кому отвечать за ветхий объект на детской площадке.
В социальных сетях люди обсуждают, что в сквере полно и других небезопасных конструкций.
— Живем рядом и сами часто бываем в этом сквере. Там есть новая — отремонтированная часть и старая. На ней установлены ржавые качели, выглядят небезопасно, — пишут в социальных сетях люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU