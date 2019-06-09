2019-06-09T10:18:19+03:00
Происшествия

В поселке Шагол оцепили двор из-за подозрительного пакета

На место вызвали взрывотехников
Андрей АБРАМОВ
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В поселке Шагол оцепили двор из-за подозрительного предмета.В поселке Шагол оцепили двор из-за подозрительного предмета.Фото: кадр с видео
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Утром 9 июня в поселок Шагол Челябинска вызвали полицию. Местные жители обнаружили подозрительный пакет возле дома по адресу Вторая Шагольская. Сейчас на месте работают правоохранители и саперы Росгвардии.

Эвакуировать дом не стали. Женщина, которая обнаружила пакет, сообщила, что в нем предмет, похожий на гранату. Хотя она или кто-либо еще внутрь сумку не заглядывали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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