В поселке Шагол оцепили двор из-за подозрительного пакета

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-09T10:18:19+03:00

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Утром 9 июня в поселок Шагол Челябинска вызвали полицию. Местные жители обнаружили подозрительный пакет возле дома по адресу Вторая Шагольская. Сейчас на месте работают правоохранители и саперы Росгвардии.

Эвакуировать дом не стали. Женщина, которая обнаружила пакет, сообщила, что в нем предмет, похожий на гранату. Хотя она или кто-либо еще внутрь сумку не заглядывали.

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ИСТОЧНИК KP.RU