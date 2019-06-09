Мигранты подделали оплату госпошлины, чтобы устроиться на работу в Челябинске
Чтобы гастарбайтеры могли работать в России, им нужно получить трудовой патент. Для этого следует оплатить госпошлину. Сотрудники управления по вопросам миграции принимали документы для оформления разрешений и обнаружили девять мигрантов с фальшивыми бумагами.
Все они приехали на работу из ближнего зарубежья. Если сложить все суммы пошлин, которые указаны в фальшивках, то получится 36 000 руб.
— Квитанции с признаками подделки изъяты, а выданные ранее патенты аннулированы. Кроме того, иностранным работникам сокращен срок пребывания, и им придется покинуть территорию Российскую Федерацию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас ищут работодателя гастарбайтеров. Также готовятся возбудить уголовное дело по статье за мошенничество. По ней грозит до двух лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU