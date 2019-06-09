Причиной оцепления дома в поселке Шагол стала учебная граната

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-09T11:25:54+03:00

Двор по улице Вторая Шагольская оцепила полиция. Фото: кадр с видео

Сейчас разыскивают владельца муляжа, который решил избавиться от предмета

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Утром 9 июня жительница поселка Шагол увидела возле дома бесхозный пакет. Женщина подошла поближе, стала всматриваться в силуэт внутри сумки и перепугалась: очертания напоминали гранату. Позвонили в полицию.

На место выдвинулись саперы ОМОН из Росгвардии и МВД. Двор оцепили, но жильцов эвакуировать не стали. Когда на место прибыли взрывотехники, то тайна пакета оказалась раскрыта: внутри действительно лежала граната. Однако это лишь муляж взрывчатки.

— Опасности для жителей изъятый предмет не представляет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас правоохранители пытаются установить, кто мог выбросить предмет.

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Оцепили дом.Видео: Алексей Горячев

ИСТОЧНИК KP.RU